شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث قناة السويس: لدينا استعدادات لأزمة كورونا حتى ولو وصلنا لموجة ثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جورج صفوت المتحدث باسم قناة السويس، إننا انتهينا من سيناريوهات إدارة أزمة فيروس كورونا منذ فترة، مضيفا أننا لدينا استعدادات لأزمة كورونا حتى ولو وصلنا لموجة ثالثة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحقيقة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أننا استطعنا زيادة معدلات مرور السفن خلال النصف الأول من 2020، لافتا إلى أننا زودنا حجم حمولات السفن بالرغم من أزمة فيروس كورونا.

وأعلنت هيئة قناة السويس، برئاسة الفريق أسامة ربيع، إغلاق جميع الأندية التابعة للهيئة، كإجراء احترازى لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.

وأكدت هيئة قناة السويس فى بيان لها، أن قرار الإغلاق يشمل جميع الأندية والمصايف التابعة لها بمدن القناة الثلاثة لمدة 10 أيام اعتبارًا من أمس الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، كما سيعاد التقييم بعد انقضاء مدة الغلق.