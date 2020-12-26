شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران": لدينا خطة نسير عليها فى إجراءات الوقائية من كورونا حسب التطورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية، إننا بدأنا إجراءات مواجهة فيروس كورونا منذ بداية الأزمة ولا تزال مستمرة، مضيفا أننا لدينا خطة نسير عليها في إجراءات الوقائية من كورونا حسب التطورات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحقيقة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أننا أخذا إجراءات كثيرة لرفع كفاءة المطارات في ظل جائحة كورونا.

ويسير مطار القاهرة اليوم السبت 206 رحلات دولية إلى عدة وجهات على متنهم أكثر من 22 ألف راكب ما بين سفر ووصول.

وحسب مصادر فان المطار سيغادر منه 101 رحلة تنقل على متنها 10340 مسافر وستتوجه إلى عدة مدن منهاتورنتو، بيروت، بغداد، أكرا، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبى، لندن، باريس، مدريد، موسكو، اسطنبول، جنيف، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، دبى، ميونيخ، نيويورك، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الأردن الشارقة، نيروبى، أديس أبابا، إربيل

فى حين يستقبل 105 رحلات على متنها 11784 راكبا قادما من عدة وجهات منها نيويورك لندن روما موسكو جوهانسبرج أربيل ميونخ برلين الأردن أعدن ميلانو تونس أثينا أديس أبابا أكرا لاجوس أبوجا بروكسل أمستردام كوبنهاجن الدار البيضاء البحرين فرانكفورت بيروت دبى الشارقة أبو ظبى دمشق برجامو الخرطوم بغداد.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .