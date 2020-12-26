شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: مفيش قرار بإيقاف آى نشاط رياضى وإعلان اسم رئيس الزمالك قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن رئيس الوزراء تفقد مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد وتطوير استاد القاهرة الدولى هو تحدى كبير والحكومة قدمت دعما كبيرا لنجاح بطولة العالم لكرة اليد، مشيرا أن زيارة رئيس الوزراء لاستاد القاهرة رسالة جديده لتنظيم بطولة العالم لليد .

وتابع صبحى خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، والذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى،: تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية في بطولة العالم لكرة اليد ولايوجد قرار بإيقاف أي نشاط رياضي إلا بقرار تصدره لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.

وواصل وزير الشباب قائلا إن اللجنة الطبية اتخذت كل الإجراءات التي تضمن سلامة اللاعبين في بطولة العالم لليد وتم توفير الإمكانيات والإجراءات الاحترازية لظهور بطولة العالم لليد في أعلى مستوى، مشيرا أن كل السيناريوهات مطروحة للتعامل مع أي أزمة تواجه بطولة العالم لليد.

وتابع وزير الشباب والرياضة: إعلان اسم رئيس نادى الزمالك قريبا بعد التواصل مع وزير العدل وحريصون على استقرار نادى الزمالك، مؤكدا على أن مصر تجهز أبطالها لخوض منافسات البطولة الأولمبية في يوليو بطوكيو.