شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين يكشف حقيقة إصابته بكورونا.. ويؤكد: لجنة الأزمة تجتمع غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ، أن الدولة حريصة على حياة المواطنين ومصالحهم ، مشيرا الى أن لجنة إدارة أزمة كورونا ، ستجتمع غدا لدراسة أخر المستجدات والتطورات ، ولن تتردد الدولة فى اتخاذ أى إجراء في صالح المواطن ، نافيا فى الوقت نفسه ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا ، مؤكدا أنه فى حال إصابته بكورونا سيعلن ذلك .

وقال تاج الدين ، فى مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على ، لدينا وسائل متاحة بأيدينا ونحن أيضا نقلق على أبنائنا كقلق أولياء الأمور، مشيرا الى أن أسرة المستشفيات الخاصة ، عدد قليل جدا من المتاح لخدمة المواطنين ولا يقارن بعدد الأسرة في المستشفيات الجامعية والحكومية وأنا أتابع الأعداد لحظة بلحظة ، وفى أكتوبر استخدمت المستشفيات لأغراضها الطبيعية وليس كورونا، عدد المستشفيات التي بها أسرة في تزايد لخدمة المرضى وهناك مستشفى ميدانى تابع لجامعة عين شمس تعمل الآن وبها مرضى، وأى احتياجات أو مستلزمات أو أدوية لخدمة المرضى في جائحة كورونا تقدمها الدولة بالمجان ولا يوجد خدمة بمقابل إلا المستشفيات الخاصة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ، ليس في مصلحة أحد إنكار عدد الإصابات في هذه الجائحة وخصوصا في هذه الموجه ، والتي تختلف عن الموجة الأولى ، التى شهدت تزاحم على المستشفيات ولكن حاليا أصبح هناك خبرة لدى الأطباء في التعامل مع الفيروس وهناك حالات لا تحتاج إلى المستشفيات والحالات التي تظهر في البيان هي الحالات التي تسجل في المستشفيات الحكومية ولدينا عدد ليس بالقليل يعالج في المنزل وهذا موجود في أمراض أخرى وليس كورونا فقط .

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى .