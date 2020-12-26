شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إغلاق 10 آلاف محل بسبب مخالفة الإجراءات..والقاهرة فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، إن عدد المحلات المغلقة لمخالفتها الإجراءات وصل إلى 10 آلاف محل، وكل الأمور مطروحة في اجتماع الأزمة الذى يعقد غدا وسيتم مناقشة كل الإجراءات وغرامة المخالفات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضر المواطن مع الإعلامي سيد على، المذاع على قناة الحدث اليوم،: وتم غلق حوالى 2700 مقهى وأن أكبر محافظة بها نسبة إغلاق محافظة القاهرة تليها محافظة بنى سويف فالإسكندرية والغربية وهى مجموعة المحافظات المتصدرة للمخالفات.
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