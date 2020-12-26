شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: عدد المصابين بكورونا خارج المستشفيات أكثر من داخلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إنه طالما نتعرض للشائعات خاصة مع قرب الامتحانات ودائما ما تطلق تلك الشائعات قرب الامتحانات الجامعية ومن يطلق تلك الشائعات هدفة تغييب الدولة.

وتابع وزير التعليم العالى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أنه لا صحة لتحويل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل لمصابى كورونا ووجه الرئيس السيسى بتوفير الأدوية للمستشفيات لمواجهة أزمة كورونا، ومستعدون لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا.

وواصل: 65% نسبة الإشغال لمصابى كورونا فى المستشفيات الجامعية وإشغال أجهزة التنفس الصناعى من 15 إلى 18% مشيرا إلى أن ما حدث لفيروس كورونا هو تحور وليس سلالة جديدة، وليس هناك تغيير فى الشكل الفيروسى لكورونا.

وتابع، زيادة المصابين بفيروس كورونا فى العالم سببه سرعة انتشار الموجة الثانية للفيروس، مشيرا إلى أن أعداد المصابين بالفيروس خارج المستشفيات أكثر من داخلها، مشيرا إلى أنه من المتوقع استمرار زيادة أعداد إصابات كورونا حتى أواخر شهر فبراير، ولابد من التزام المواطنين بارتداء الكمامة ووعى المواطنين ضرورى لمواجهة الازمة.

وواصل قائلا: إنه لا تأجيل للامتحانات أو الدراسة ولدينا كامل المرونة مع الطلاب ومن يريد أن يأجل الامتحانات خوفا من الإصابة بالفيروس فهذا الأمر متاح، مشيرا إلى أن كل السيناريوهات مطروحة فى ظل أزمة كورونا.

وتابع قائلا: إنه يجب أن يتحلى الجميع بالمسئولية لمنع التجمعات لسلامة الطلاب بالجامعات مشيرا إلى أن هناك مجموعه من الباحثين تعمل على الأبحاث الخاصة بلقاحات كورونا وبدات على الحيوان وستبدء التجارب على الانسان بداية من أواخر شهر يناير.