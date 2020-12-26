شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ مراجعة منطقة درب اللبانة تمهيدا لتطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت محافظة القاهرة لجنة لحصر ومراجعة منطقة درب اللبانة بحى الخليفة ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، والذى يتم بالتنسيق مع اللجنة القومية لإحياء وتطوير القاهرة التراثية، ومشروع تطوير الأزهر والغورى وبالتنسيق مع وزارة الثقافة، وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية بأحياء تاريخ وتراث القاهرة، حيث تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال اللجنة .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن هناك جهود مكثفة ومشروع قومي لإحياء وإعادة تأهيل منطقة القاهرة التاريخية، لافتا إلى أن هذا المشروع القومي سوف يبدأ بالحسين والأزهر وبوابات القاهرة كما أنه سوف يتم إعادة توظيف واستغلال ساحة الحسين، وترميم المنازل القديمة المبنية من الحجر، خاصة أنها جزء من البناء العمرانى القديم.

وأوضح عبد العال، أنه سوف يتم إزالة الممارسات العشوائية في تلك المناطق لتتحول لمناطق جذب سياحى، بالإضافة إلى إزالة أية تشوهات أصابت الأحياء التاريخية بالقاهرة .

ونوه المحافظ أن هذا المخطط بهدف إلى إعادة شكل القاهرة القديمة لما كانت عليه، بالإضافة إلى تحسين وإعادة تأهيل الحرف التراثية التقليدية لتكون مناسبة لطبيعة نشاطها وتواجدها في المنطقة المحيطة بها.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار إعداد خطة استراتيجية للحفاظ على التراث، ويجرى تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وتتضمّن تبنى 7 مشروعات ومبادرات كبرى لتعزيز حماية التراث والحفاظ عليه.