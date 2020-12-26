شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح استئصال ورم بالأمعاء لمسنة فى مستشفى السلام بورسعيد "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء أول جراحة لاستئصال ورم متقدم بالبنكرياس والاثنى عشر "ويبل" وذلك لمريضة تبلغ من العمر 75 عاما بمستشفى السلام التابع للهيئة ببورسعيد، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

وقال الدكتور أحمد حجاج، مدير عام السلام ببورسعيد، إنه بمناظرة حالة المريضة فور دخولها المستشفى، تبين أنها تعانى من هبوط حاد فى مستوى السكر فى الدم، وعليه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتبين وجود ورم وظيفى نادر برأس البنكرياس، والذى أدى بدوره إلى إفراز هرمون الأنسولين بمئات أضعاف المعدلات الطبيعية مما أدى إلى إنخفاض مستوى السكر فى الدم وغيبوبة متكررة وفقدان للذاكرة بشكل متقطع.

ولفت إلى تمكن الفريق الطبى بالمستشفى والمكون من إبراهيم عبدالحليم استشارى جراحة الأورام والمناظير وجراحات الكبد والجهاز الهضمى، والأطباء أحمد سامى ومحمد طلعت أخصائيى الجراحة العامة، وحاتم الظواهرى فى تخصص التخدير من إجراء عملية استئصال جزء من المعدة والانثا عشر والأمعاء ورأس البنكرياس للمريصة ثم إعادة التوصيل مرة أخرى، واستغرق إجراء العملية الدقيقة 7ساعات كاملة، مشيرًا إلى نجاح العملية واستقرار الحالة الصحية للمريضة والاطمئنان على ضبط معدل السكر فى الدم.

وتابع الدكتور محمد فهيم موسى، مستشار الهيئة لشئون الرعاية الصحية والعلاجية، أن جراحة ويبل (Whipple Operation) والتى تعرف أيضًا باسم استئصال أورام البنكرياس والإثنا عشر، جراحة صعبة ومعقدة تستخدم لعلاج الأورام واضطرابات أخرى فى البنكرياس والقناة الصفراوية والأمعاء وغالبًا ما تستخدم الجراحة لعلاج سرطان البنكرياس الذى ينحصر فى رأس البنكرياس وبعد إجراء جراحة ويبل يعيد الجراح توصيل الأعضاء المتبقية حتى تتمكن من هضم الطعام بصورة طبيعية بعد الجراحة، مشيرًا أن هذا النوع المتقدم من الجراحات يحتاج إجرائه إلى فريق طبى من ذوى الخبرة والمهارة والكفاءة العالية لمساعدة الكثيرين من المرضى وإنقاذ حياتهم بأمان، ومؤكدًا أن مستشفى السلام إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد توفر هذه الخدمة الطبية المتقدمة على يد أمهر الأطباء داخل المستشفى، كما توفر العديد من التخصصات الطبية الأخرى فى مجال جراحات الأورام والمخ والأعصاب والوجه والفكين والتجميل على مستوى عالى ومتميز ووفقًا لأحدث المعايير العالمية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، إلى حرص مستشفيات هيئة الرعاية الصحية على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية المميزة وإجراء العمليات الجراحية بمختلف تخصصاتها الطبية وخاصة النادرة منها والمتقدمة للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة داخل نطاق المحافظة مما يوفر عناء ومشقة السفر عليهم وذويهم ودون تحملهم لمزيد من الأعباء المادية والشاقة. مشيرًا إلى تكلفة جراحة ويبل (Whipple Operation) فى القطاع الخاص تبلغ 100ألف جنيه، وتم إجراؤها تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بتكلفة لم تتعدى 300 جنيه، لافتًا إلى استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية والتى ترتكز على توفير كل الحزم الطبية والعلاجية لكافة منتفعى المنظومة، ويأتى ذلك فى ضوء تحقيق أهداف رؤية مصر٢٠٣٠ والتى تشمل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين ووفقًا لأحدث المعايير العالمية من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد مستقبل صحة مصر.