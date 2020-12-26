شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم: الوزارة تلقت الكثير من استغاثات المصريين بالخارج بسبب غلق المطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تلقت الكثير من الاستغاثات من المصريين بالخارج بسبب غلق المطارات في عدد من الدول، قائلة:" تلقينا حوالى 2010 استغاثة من المصريين منهم 80% من العالقين في الإمارات فقط".

وتابعت مكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن هناك عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في الإمارات تعاونوا مع الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تسكين حوالي 600 فرد من العالقين.

وأشاد عدد من رموز المشتغلين بالعمل العام المصرى بالخارج، بجهود السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج خلال العام 2020، حيث قال بهجت العبيدى الكاتب المصرى المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج، أن السفيرة نبيلة مكرم تقوم بجهد فى كافة المجالات وتدير جيدا لكل الملفات والتى كان أبرزها ملف العالقين.

وأضاف بهجت العبيدى، أن العام 2020 شهد أسوأ كارثة مرت بالعالم فى القرن الأخير وهى كارثة انتشار فيروس كورونا والتى بسببها أغلقت الدول حدودها ما جعل السبل تتقطع بعشرات الآلاف من المصريين بالخارج، فقامت مكرم بعمل غرف عمليات متعددة تستطيع التعامل مع مشكلة العالقين فى كل دول العالم وهو ما كان له أكبر الأثر فى حل هذه المشكلة التى لم تقدر دول كبرى على حلها، مؤكدا أن مكرم بذلت جهدا كبيرا فى الملفات المختلفة.