شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة وزيرة الصحة: "من الوارد دخول العالم عصر الفيروسات ومصر مستعدة له" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة منى قدرى مستشارة وزيرة الصحة لشئون التحول الرقمى، إن جائحة فيروس كورونا فرضت التحول الرقمى على جميع الأشخاص، مضيفة أن الخريطة الطبية أحد أهم إنجازات التحول الرقمى في القطاع الصحى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم عبر برنامجها مانشيت المذاع على قناة اكسترا نيوز،: استطعنا إنشاء قاعدة بيانات رقمية لصحة المواطنين، لافتة إلى أن تطبيق صحة مصر لعب دورا في مواجهة تحديات جائحة كورونا، ومليون مواطن استخدم التطبيق، متابعة: "من الوارد دخول العالم عصر الفيروسات ومصر مستعدة له".

وكان برنامج مانشيت، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، قد ناقش من قبل منظومة التأمين الصحى الشامل بكل جوانبه، وجهود الدولة فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.

وألقى برنامج مانشيت، الضوء على الهيكل التنظيمى لهيئة التأمين الصحى الشامل، وكل التخصصات التى تشمله وخاصة تسعير الخدمة الصحية وكيف تتم وكيف يستفيد منها المواطن.