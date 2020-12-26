شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: وضعنا خطة للتعامل مع المخلفات وتنفذها التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن وزارة البيئة تضع خطة وتنفذها التنمية المحلية ويتم خلالها رفع المخلفات أولا بأول، ويرتدى العمال الملابس الوقائية وتم توزيع دليل استرشادى على المولات والمحليات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضر المواطن مع الإعلامي سيد على المذاع على قناة الحدث اليوم: يتم تمزيق الكمامات والجوانتيات ثم رشها بالكحول أو كلور حتى لا يتم إعادة استخدامها ولمنع انتشار الفيروس، وإذا حدث عزل لقرية كما حدث في الموجة الأولى نأخذ المخلفات إلى خلية مخصوصة مبطنة بالجير ولا يتم خلطها مع باقى مخلفات المواطنين.

وأكدت أن الدولة تتوقع عودة السياحة قبل النصف الثانى من العام القادم، والفكرة ليست مجرد أن يدخل القطاع الخاص للاستثمار وإدارة المحميات معنا ولكن حماية للمحميات الطبيعية والصون للموارد الطبيعية وهى خطة طويلة بدأناها من سنتين .