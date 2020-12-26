​مصر للطيران: تحليل PCR للمسافرين إلى اسطنبول ابتداء من الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
طالبت شركة مصر للطيران، المسافرين إلى مدينة اسطنبول التركية، اعتبارًا من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 29 ديسمبر، بضرورة إحضار شهادة تُفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بنتيجة سلبية بما لا يقل عن 72 ساعة قبل وقت الوصول، حتى يُسمح لهم الصعود على الطائرة ويُستثنى من ذلك القرار الأطفال دون 6 أعوام.
وأضافت الشركة في بيان لها، اليوم السبت، أن هذا الإجراء جاء في ضوء تحديثات السفر الواردة من عدد من الدول، التي تُسيّر إليها الشركة رحلاتها، وأضافت أنه على الركاب ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الاحترازية، مثل ارتداء قناع الوجه طوال التواجد في المطارات وعلى متن الطائرة، وغيرها من الضوابط الصحية حفاظًا على سلامتهم في جميع الأوقات.
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