برلمانية عن تنسيقية شباب الأحزاب: تمكين الشباب أصبح فعلًا في عهد السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الدكتورة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تمكين الشباب تحول إلى أفعال وليس مجرد أقوال في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة أن الشباب ليسوا ديكورًا إنما سيكون لهم دور حقيقي تحت قبة البرلمان.

وأضافت علي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تمثيل الشباب لا يقاس بالكم فقط، موضحة أنهم يمثلون كافة الأحزاب والاتجاهات السياسية، قائلة إن وصولها للبرلمان ممثلة للشباب، مسئولية وتكليف: "الشباب هيكونوا قد التحدي".

وقالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان الحالي بتمثيله المجتمعي، يعبر عن مصر الحديثة، فهو برلمان بمفهوم جديد.