ملقاه في الشارع.. استعجال التحريات لكشف ملابسات جثة "سيدة إمبابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
استعجلت نيابة إمبابة، تحريات المباحث لفك لغز العثور على جثة سيدة ملقاة في أحد شوارع بإمبابة.
وأمرت النيابة، بتشريح جثة السيدة؛ لبيان سبب الوفاة.
وأشارت تحريات المباحث الأولية، أن السيدة في العقد الخامس من عمرها وترتدي ملابسها كاملة، لا يوجد إصابات بالجثة، كذا لا يوجد أي شيء يدل على شخصيتها.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة لتفريغها لكشف غموض وملابسات الحادث.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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