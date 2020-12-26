بسبب السيول.. إغلاق طريق "القصير - قفط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي وعلاء عمران:
أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم السبت، إغلاق طريق "القصير - قفط"، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر وإدارة المرور المختصة.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن ذلك يأتي كإجراء احترازي لوجود أمطار وسيول خفيفة على الطريق.
وأوضح البيان، أن هيئة الطرق والكباري استعدت بمعدات الإنقاذ والصيانة، تحسبًا لأي طوارئ على الطريق.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور؛ حفاظا على سلامتهم.
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