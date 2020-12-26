شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الخلاف على اللعب.. طفل يقتل شقيقه الأصغر فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مباحث البحيرة في حل لغز وصول طفل 6 سنوات إلى مستشفى كفر الدوار المركزي في محافظة البحيرة جثة هامدة وتظهر عليه آثار تعذيب متفرقة بالجسم، وتبين أن ذلك الحادث البشع سببها لعب الأطفال والخلاف بين المتوفى وشقيقه 8 سنوات.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بوصول «عبدالرحمن .ع» 6 سنوات، مقيم بإحدي قري مركز كفر الدوار، إلى المستشفي جثة هامدة بصحبة والده، ويعانى من آثار تعذيب متفرقة في الجسم.

تم التحفظ على الجثة وتحرير محضر واخطار النيابة العامة بالواقعة، وتولت نيابة مركز دمنهور الجزئية التحقيقات برئاسة المستشار محمد وحيد، رئيس نيابة مركز دمنهور، وتحت اشراف المستشار محمد السعيد عمر، رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية.

وتبين من الانتقال الفحص وتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة تبين وجود أثار تعذيب متفرقة في الجسم وكذلك الاشتباه في وجود كسر بالفقرات.

وقرر اللواء محمد شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالبحيرة، تشكيل فريق للبحث برئاسة العميد سعيد شعير، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار، ويضم العقيد حسام أبووافية، وكيل فرع البحث، والمقدم محمود قاسى، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار.

توصلت التحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليها البالغ من العمر 8 سنوات، وأن الطفل المتهم اعتدى على شقيقه بالضرب أثناء لعبهما أعلى سلم المنزل، وحدث بينهما خلاف أثناء اللعب ودفع خلاله المجني عليه من أعلى السلم من الطابق الثانى ليسقط على الأرض أمام مدخل المنزل جثة هامدة.