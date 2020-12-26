شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: نظام الامتحانات سيكون مثل الدراسة جزء بالحضور والآخر إلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات عقد السبت، اجتماعه الدوري الشهري برحاب جامعة الفيوم، واستحوذت مناقشة الشائعات المروجة على «التواصل الاجتماعي» معظم وقت الاجتماع.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن هناك عددًا من القرارات المزورة التي روجت اليوم، منها تعليق الدراسة بالجامعات أو تحويل كل المستشفيات الجامعية لعزل حالات «كورونا»، مؤكدا أنها مفبركة ولا أساس لها من الصحة.

وعبر عبدالغفار عن اندهاشة من قدرة جماعات الشر على الاستمرار في زرع البلبة ونشر الشائعات.

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي وجه باتباع الإجراءات الاحترازية في الجامعات، مؤكدا أن العام الحالي هو عام الدراسة بالنظام الهجين أي أن جزء من الدراسة سيكون بالنظام الإلكتروني والآخر من خلال حضور الطلاب للجامعات.

وأردف: «نظام الامتحان سيكون مثل الدراسة جزء منه بالحضور والآخر إلكتروني، والأمر متروك لرئيس الجامعات لتحديد المواعيد والآلية التي تجرى بها الامتحانات».

وأضاف أن هناك سعة عند رؤساء الجامعات في قبول الأعذار التي يرونها مقبولة، موضحا أن نسب الإصابة بـ«كورونا» في الجامعات هي نفس النسبة الموجودة في المجتمع، لافتا إلى أن هناك خطة معدة مسبقا منذ الموجة الأولى في حال وجود زيادات كبيرة في أعداد المصابين.

واستطرد أن حالات «كورونا» التي يتم عزلها تلك الإصابات الشديدة والحرجة إضافة للحالات الخفيفة التي يكون أصحابها أمراض المزمنة.

ولفت إلى أن علاج حالات «كورونا» من المفترض أن يبدأ بمجرد الاشتباه ووجود عرضين أو ثلاثة من الأعراض المعروفة وليس الانتظار حتى عمل المسحة.

وتابع: «بعد 10 أيام من زوال أعراض كورونا يصبح الشخص المصاب غير معدي بالنسبة لغيره، لكن هذا لا يمنع وجود بقايا من الحمض النووي للفيروس في الجسم».