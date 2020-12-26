شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: المصابون بـ«كورونا» في المنازل أكثر من المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة تجيد التعامل مع الشائعات، نافيا تحويل المستشفيات الجامعية إلى أماكن للعزل.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «جميع الأدوية اللازمة لعلاج كورونا متوفرة، وفتحنا مستشفيات أكثر بمحيط القاهرة الكبرى، وخصصنا أقسامًا للأطفال»، مشيرا إلى أن نسبة إشغال الأسرة في مستشفيات العزل الجامعية تتراوح ما بين 60% أو 65% وأجهزة النفس الصناعي ما بين 15 إلى 18%.

وأضاف وزير التعليم العالي: «التحور الجديد الذي ظهر في بريطانيا لم يتسبب في أعراض أشد»، معلقا: «ما حدث ببريطانيا تحور في الفيروس وليس سلالة جديدة».

وأشار إلى أن الأبحاث رصدت 5 تغيرات بفيروس «كورونا» بمصر لم تؤثر على الفيروس أو فعالية تعامل اللقاح معه.

وعن زيادة إصابات «كورونا» بمصر قال: «العالم أجمع يشهد ارتفاعًا في الحالات، والموجة الثانية تتسم بسرعة في الانتشار وزيادة في عدد الإصابات لكن أقل حدة، وارتفاع الوفيات يحدث مع زيادة الحالات المصابة»، مشيرا إلى أن مصر تجري المسح الجيني الآن لمتابعة التغيرات التي تطرأ على الفيروس.

وتابع: «الحالات المصابة بكورونا وتعالج في المنزل أكثر من المستشفيات»، مشيرا إلى أن أدوية علاج «كورونا» متوافرة، ويتم نقل الحالات التي تعاني من ضيق في التنفس إلى المستشفيات.

وأشار إلى أن أرقام إصابات «كورونا» المعلنة خاصة بالحالات التي تسجل في المستشفيات فقط قائلا: «هذا الوضع قائمًا بالعالم أجمع وليس هنا فقط».

وتوقع وزير التعليم العالي استمرار ارتفاع إصابات «كورونا» ضمن الموجة الثانية حتى نهاية شهر فبراير، قائلا: «الأمر مرتبط بالالتزام بالإجراءات الاحترازية على غرار الموجة الأولى، لا ننتظر معجزة من السماء تغير الموقف»، مشيرا إلى أن تعامل المواطنين مع أزمة «كورونا» لا يتساوى مع خطورة الموقف.

وجدد وزير التعليم العالي التأكيد على عدم إلغاء الدراسة أو تأجيل الامتحانات: «نسهل على طلابنا بمنحهم كامل المرونة».

وعن اجتماع لجنة إدارة أزمة «كورونا» المقرر غدا، قال: «هناك متابعة باستمرار من قبل رئيس الوزراء».

ونطالب الوزير المواطنين بتحمل المسؤولية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.