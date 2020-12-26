شكرا لقرائتكم خبر عن «الطرق والكباري» تغلق طريق القصير- قفط بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه تم إغلاق طريق القصير- قفط، بالتنسيق مع محافظة البحر الاحمر وادارة المرور المختصة . وأوضحت الهيئة أن ذلك إجراء احترازي لوجود أمطار وسيول خفيفة علي الطريق، موضحة أنها استعدت بمعدات الانقاذ والصيانة تحسبا لأي طوارئ على الطريق. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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