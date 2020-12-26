شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي الأحد والاثنين عن دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هندسة كهرباء دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي من العاشرة صباح غد الأحد وحتي الثالثة بعد الظهر بأحياء المستعمره، عميره، شارع المخلج.

كما أوضحت أن يوم الاثنين المقبل سيتم فصل التيار الكهربائي بأحياء شارع الجيش، منطقة السنترال، في نفس الموعد، بسبب أعمال الصيانة.