شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة الأزهر يكشف كواليس لأول مرة عن الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد عبدالعزيز، أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة الأزهر، أن عام 1956 في بداية الإعلان عن اسم الذكاء الاصطناعي وفيه تم إنشاء جهاز كبير وقوي للذكاء الاصطناعي أو ربوت تحت مسمس الـ«ديب بلو» وتم برمجة هذا الجهاز لكي يُلاعب بطل العالم في الشطرنج وفي أول شوط البرنامج الاصطناعي تفوق على بطل العالم في الشطرنج والشوط الثاني والثالث تفوق بطل العالم في الشطرنج بعقليته البشرية الذكية.

وتابع «عبدالعزيز»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه في عام 1997 تم تدريب الروبوت أو الإنسان الآلي على تعلم الآلة بمعنى التعلم من أخطاءه أمام الغير، وتم إقامة مباراة مع بطل العالم في الشطرنج فقام الروبوت أو الإنسان الآلي بالفوز عليه بجدارة بعد أن تعلم الروبوت من أخطائه السابقة من خلال مهندس برمجيات يقوم بتغذية الروبوت أو الإنسان الآلي بكل تعديل على البرنامج فقام بالتفوق على بطل العالم للشطرنج بشكل مبهر.

وأوضح أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة الأزهر أن العالم وصل إلى تطور كبير جدًا في الذكاء الاصطناعي«، مشيرًا إلى أنه في عام 2016 أعلن منتدى دافوس عن الثورة الصناعية الرابعة وكلها معتمدة على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، بمعنى أن كل شىء في حياتنا سيكون عن طريق الذكاء الاصطناعي في القريب العاجل.