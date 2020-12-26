شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف علي 879 مواطنا في قافله طبيه بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت قرية الشباسية التابعة للوحدة المحلية لقرية شابة بمركز دسوق بكفر الشيخ، السبت، قافلة طبية، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ. وتستمر القافلة لمدة يومين وذلك في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية. وشهدت الحملة عقد ندوة تثقيفية لأهالي القرية عن فيروس كورونا المستجد، وقافلة طبية للكشف، وصرف العلاج مجانا لأهالى القرية والقرى المجاورة. وأكد محافظ كفر الشيخ أنه تم اجراء الكشف الطبي على 879 مواطناً ومواطنة، وتم تحويل 17 لمستشفيات متخصصة لإجراء العمليات اللازمة. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف علي 879 مواطنا في قافله طبيه بكفر الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.