شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «كفر الشيخ» يتابع صيانة محطات مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه رئيس مدينة كفرالشيخ بمتابعة أعمال الصيانة بمحطة المياه الرئيسية بكفر الشيخ، وسرعة نهو أعمال الصيانة، وتوصيل مياه الشرب للمدينة.

وتفقد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الصيانة بمحطة المياه الرئيسية بمدينة كفر الشيخ، بحضور المهندس صلاح مكرم، مدير عام مرفق مياه الشرب بكفر الشيخ، واستمع إلى شرح للأعمال التي تتم بمقر المحطة الرئيسية، وكذلك مآخذ المياه على ترعة ميت يزيد ، ووجه رئيس المركز والمدينة بعدم توقف أعمال الصيانة، وعودة توصيل المياه لأهالي كفر الشيخ.