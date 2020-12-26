شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة شمال سيناء، السبت، حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، أثناء تلقيها العلاج في مستشفى العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 60 على مستوى المحافظة.
وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالة المتوفاة بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة بئر العبد ، تحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرتها.
من جانبه، شدد الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.
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