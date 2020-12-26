شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق سفاجا- القصير الساحلي بسبب سقوط أمطار غزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه تم إغلاق طريق سفاجا- القصير الساحلي من الجانبين، نظرا لسقوط امطار غزيرة بالكيلو 27. وأهابت محافظة البحر الأحمر بجميع المواطنين توخي الحذر حفاظا على سلامتهم. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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