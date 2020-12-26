شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة توضح مفهوم الثقافة النووية وأهميتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة أسماء حنفي، الباحثة في مجال الطاقة والبيئة بجامعة الإسكندرية وضمن منفذي مشروع الضبعة النووي، إن التكنولوجيا النووية لها فوائد عديدة جدا مثلها مثل أي تكنولوجي يمكن استخدامه في الخير أو استخدامه في غير ذلك، ولكن في مصر يتم استخدام التكنولوجيا النووية في تنويع مصادر الطاقة.

وأضافت «حنفي»، خلال لقائها مع الإعلامي حسن عثمان، عبر تطبيق زووم في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن مصر من أوائل الدول التي أدخلت التكنولوجيا النووية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية دخلت في مجال التكنولوجيا النووية في خمسينيات القرن الماضي، مما يؤكد أن مصر تمتلك الخبرات العلمية في هذا المجال وكل ما يواكب كل التطبيقات خاصة التطبيقات السلمية سواء في مجالات الزراعة أو الصناعة إلى جانب توريد الطاقة الكهربائية، حيث أنه لكي يكون هناك جذب للاستثمارات والصناعات الكبيرة لا بد من وجود وتوافر مصدر دائم ومستدام وصديق للبيئة من الطاقة وبسعر مناسب.

وتابعت: «الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة النووية لو تم مقارنتها بأي طاقة أخرى نظيفة سيكون مجال استمرارها أعلى وهي ميزة مهمة لدى الدولة المصرية»، مشيرة إلى أننا نخطو خطوات جدية في تفعيل مشروع محطة الضبعة النووية.

وأشارت إلى أن أحد التقنيات المستخدمة لإجراء الكشف عن فيروس كورونا كان باستخدام التفاعل النووي وهو تطبيق من تطبيقات التكنولوجيا النووية السلمية، مشيرة إلى أنه من ضمن المبادرات التي أجرتها الهئية الدولية للطاقة الذرية كان موضوع الملابس والأغطية الواقية من الإشعاع، مشيرة إلى أن جائحة كورونا جعلت يتم توفير الكثير من الأغطية الواقية من فيروس كورونا خاصة الأطقم الطبية التي تواجه الجائحة.