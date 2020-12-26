شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة الأزهر: الذكاء الاصطناعي سيوفر فرص عمل كبيرة للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعزيز، أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة الأزهر، إن مصر تمتلك 7 برامج عن الذكاء الاصطناعي لجامعات مصرية، منهم 4 جامعات فيهم 4 كليات باسم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى 4 كليات تم تحويل الاسم من علوم الحاسب إلى علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هناك محاولات لكليات أخرى لعمل نفس منهجية الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن عملية الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي ممتازة جدا، منوهًا بأن الدولة المصرية مركزة جدا في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا.

وعن المخاوف من سيطرة الذكاء الاصطناعي على جميع الوظائف، أوضح أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة الأزهر، أن الذكاء الاصطناعي سيفتح مجالات جديدة ويوفر فرص عمل للشباب كبيرة جدا، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي سيدخل في جميع التطبيقات ومنها صناعة الطائرات وصناعة السيارات وحتى في صناعة المواد التموينية متواجد وبقوة.