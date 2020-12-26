شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي: 2020 عام المقاربات والمبادرات المصرية الواضحة في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الكاتب محمد ابو الفضل، المحلل السياسي، إن عام 2020 بالنسبة لعلاقة مصر ب ليبيا هو عام المقاربات والمبادرات المصرية الواضحة في ليبيا، حيث كانت هناك مجموعة من التحركات المصرية الهامة في ليبيا بدء من إعلان القاهرة ثم لقاء الرئيس السيسي مع شيوخ واعيان القبائل الليبية، وتحديد الخط الأحمر في الجفرة.
وأضاف الكاتب محمد ابو الفضل، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن هناك تأكيد على أهمية الدولة الليبية للأمن القومي المصري، وبالطبع تصارعت وتيرة هذا التحركات في سياق زيادة التدخلات التركية.
وأوضح أنه كان لابد من وقفة حاسمة لمصر في هذه المسألة، وأعتقد أنه منذ تحديد الرئيس السيسي للخط الاحمر في شهر يوليو ولم يتم تجاوز هذا الخط حتى هذه اللحظة.
وتوقع المحلل السياسي، المزيد من المناوشات المقبلة في ظل ما يحدث من تحشيد مباشر في ليبيا من قبل الدفاع التركي.
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