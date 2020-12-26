شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس علاقات دولية: ما يحدث من الجانب التركي هو استفزاز لخرق مخططات برلين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة إيمان زهران، مدرس العلاقات الدولية، إن العملية السياسية الليبية في مصر أخذت على عاتقها فكرة التسوية السلمية، هذا الأثر اخذ على عاتقه العديد من المبادرات منها اعلان القاهرة، وعلى هذا الأمر بدأت التحركات .
وأضافت الدكتورة إيمان زهران، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن سرة الجفرة هي تلك النقطة التي أحدثت نوع من التحول النوعي في العملية السياسية، وأصبح هناك حديث عن خط أمني على أساس تلك العملية السياسية.
وأشارت إلى أن هذا التحول ساهم في التمهيد لعملية الانتخابات، وأطر المشاركة السياسية، وعلى هذا الأساس يتم عملية تحجيم للتنظيمات الإرهابية والمرتزقة التي أعاد توطينها من قبل الجانب التركي في ليبيا.
وأكدت أن ما يحدث من الجانب التركي هو استفزاز لخرق مخططات برلين، وذلك فيما يتعلق بإعادة توطين المرتزقة السوريين والميليشات المسلحة، وأن مد 18 شهرا للمرتزقة هو نوع من بالونات الاختبار للجانب الليبي في الداخل، وأيضا النظام المصري.
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