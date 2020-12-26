شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يلتقي الأئمة السودانيين بأكاديمية الأوقاف: المشتركات بين مصر والسودان قديمة وعديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الأسبوع الثاني للدورة المشتركة لأئمة مصر والسودان، التقى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، اليوم السبت، بحضور الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني ووكيل أول الوزارة، أئمة مصر والسودان في الدورة المشتركة التي تنظمها وزارة الأوقاف المصرية بأكاديمية الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

وفي بداية اللقاء أكد كرم جبر على التقارب والانسجام ووحدة المشتركات بين مصر والسودان قديمة وعديدة، منها مشتركات تاريخية، ومنها مشتركات ثقافية، ومنها مشتركات حياتية، ونهر النيل خير شاهد على هذا، كما تشارك مصر السودان في التعددية الدينية، مبينا أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة جعلت العلاقة بين الدين والدولة علاقة عداء، وحاولوا أن يظهروا هذا التعارض بينهما في أشد صوره، ومن هنا تأتي الأهمية العظيمة لمبادرة بناء الوعي بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام.

ومن جانبه أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني على أن مهمة الإمام في غاية الأهمية حيث إنه يتعامل مع عقول الناس من خلال قيادة القيم وبناء القوة البشرية وتنميتها وهو الأساس الجيد لبناء الدول القوية.

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