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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية وعدلي حسين يقدمان العزاء في المستشار لاشين إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت أسرة المستشار الراحل لاشين أبراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، اليوم السبت، المُعزين في السرادق المقام أمام منزله بقرية ميت عاصم مركز بنها.
تقدم صفوف المُعزين اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الحالي والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، ولفيف من رجال القضاء واعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والسلك القضائي من زملاء وتلاميذ الراحل ومحبية.
وسادت حالة من الحزن بين المعزين وأسرة الفقيد على رحيله مؤكدين انه لم يتأخر يوما عن مساعدة أيا من ألاهالي والمواطنين طوال عمله في السلك القضائي على مدار سنوات طويله.
يذكر ان الألاف من أهالي قرية ميت عاصم ببنها شيعوا أمس جثمان الراحل والذي توفا متأثرًا بإصابته بفيروس كورنا.
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