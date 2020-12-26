شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يلتقي مجموعة من أعضاء مبادرة «شباب يدير شباب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم السبت، مجموعة من أعضاء مبادرة «شباب يدير شباب»، وذلك في إطار الإجتماعات الدورية التي تحرص المحافظة على عقدها مع الشباب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات المحافظ للاهتمام بالشباب ودعمهم والاستماع إلى آرائهم والإستفادة بأفكارهم.

ورحب القاضي، بالمجموعة الجديدة من شباب المبادرة، مؤكدا على دعم السيد المحافظ لهم، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنظيم ورش عمل للشباب بالمحافظة للاستفادة من أفكارهم، كما سيتم تعريفهم بالمشروعات الجارية على أرض المحافظة، من خلال زيارات ميدانية لتلك المشروعات لتعزيز روح الإنتماء لدي الشباب، معربا عن تقديره لوزارة الشباب وإطلاقها المبادرة لتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية للشباب وتحفيز وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

واستمع نائب المحافظ، لشباب المبادرة ومقترحاتهم حول نشر الأنشطة الثقافية في المحافظة، وتنظيم الفعاليات الثقافية الكبرى الإقليمية منها والمحلية، ونشر الوعي الثقافي بنطاق المحافظة.