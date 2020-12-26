شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: انطلاق المنتدى العلمي الأول لضمان الجودة الاثنين القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة ستنظم يوم الإثنين القادم المنتدي العلمي الأول لضمان الجودة، والذي تستمر فعالياته من الساعة العاشرة صباحاً وحتي الرابعة عصراً، بقاعة المركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريح له اليوم، أن المنتدي ينظمه مركز ضمان الجودة بالجامعة، بعنوان «تطوير الجامعات الحكومية من منظور إدارة الجودة الشاملة والجامعة المنتجة كمدخل لتنمية الموارد الذاتية»، لافتا إلى أن المنتدى سيتناول المصادر التمويلية التي تساهم في زيادة الدعم الحكومي لمساعدة الجامعات من بلوغ أهدافها وتنفيذ مشاريعها، كما سيناقش أبرز البدائل المتاحة، أو ما يطلق عليه الجامعة المنتجة، وهو الأسلوب المتبع في عدد من جامعات الدول المتقدمة تقنيا، حيث تعمل الجامعة على زيادة مواردها المالية من خلال الخدمات التي تقدمها للآخرين مع المحافظة على إلتزاماتها العلمية والثقافية تجاه المجتمع.

وأشار الدكتور أحمد الخطيب، مدير مركز ضمان الجودة، إلى أن الهدف من المنتدي هو تعظيم الإستفادة من المشاركة في صنع القرار، وإيجاد آليات فاعلة للتحول إلى الجامعة المنتجة، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية بالجامعات الحكومية وإستثمار وتسويق المعرفة إستثماراََ إقتصادياََ ليسهم في التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، إلى جانب تهيئة الجامعات التقليدية لتقوم بدور قيادي متمثل في البحث عن موارد مالية خارج نطاق الميزانية الحكومية.