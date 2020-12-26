شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات»: إنشاء جامعة الغردقة لتمثل «البحر الأحمر» العام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، السبت، الموافقة على استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة. يذكر أن فرع الجامعة بالغردقة يضم كليتي التربية والذكاء الاصطناعي بالإضافة الي الموافقة علي كليات الالسن والهندسة والطاقة وعلوم البحار. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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