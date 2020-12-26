شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم العالى" تكشف سبب إقرارها تدريس اللغة الألمانية لطلاب الطب والهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعميم دراسة اللغة الألمانية على طلاب كليات الطب والهندسة، سيتم تطبيقه بداية العام الدراسى الجديد 2021 / 2022.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أهمية القرار تأتى فى إطار أن هناك بعض خريجى كليات الطب والهندسة يستكملون دراستهم للحصول على الدراسات العليا فى المانيا وبالتالى بهدف التسهيل على الطلاب عند السفر للحصول على الدراسات العليا.

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اليوم السبت، اجتماعه الشهرى والذى انعقد فى جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات، وقرر المجلس تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية مع التأكيد على أهمية توافر أماكن لعزل الأطفال وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا والواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين فى المستشفيات الجامعية مشددا على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائى لفيروس الكورونا المستجد، موجهاً الشكر للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على قرارته الخاصة بإعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية بكامل طاقتها.