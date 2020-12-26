شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق "القصير - سفاجا" بسبب السيول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، مساء اليوم السبت، غلق طريق القصير اتجاه سفاجا بسبب سوء الأحوال الجوية.
كانت المتابعة الميدانية رصدت وجود سيول على طريق القصير اتجاه سفاجا فى الاتجاهين وعلى الفور تم غلق الطريق فى الاتجاهين لحين تحسن الأحوال الجوية وللحد من حوادث الطرق.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
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