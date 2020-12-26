شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز قرارات وزير التعليم العالى فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ المجلس الأعلى للجامعات، قرارات عدة خلال اجتماعه الشهرى السبت، والمنعقد فى جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات. ويرصد ”الخليج 365” أبرز القرارات التى اتخذها وزير التعليم العالى خلال الاجتماع:-



أبرز قرارات وزير التعليم العالى فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ويرصد ”الخليج 365” أبرز القرارات التى اتخذها وزير التعليم العالى خلال الاجتماع:- انتظام الدراسة ومعاقبة مخالفى الإجراءات الاحترازية والوقائية. متابعة جاهزية مستشفيات العزل الجامعية وتوفير أماكن عزل للأطفال. جاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع السيناريوهات المحتملة لانتشار كورونا. الموافقة على تطوير المناهج المتعلقة بالزيادة السكانية ورفع الوعى والانتماء. تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة. اعتماد قائمة الجامعات الأجنبية المتميزة فى تخصصات الصيدلة والطب البشرى وطب الأسنان والهندسة والدراسات التقنية ونظم وتكنولوجيا المعلومات والآداب. الموافقة على استقلال فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة.

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