شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأعلى للجامعات يكشف رفع الغياب عن الطلبة حتى لا يشعروا بأى حرج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد حلمي الغر الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه تم رفع الغياب عن الطلبة حتي لا يشعروا بأي حرج، وحتي يكون الأمر متاحا أمام الطلبة لمن يريد حضور المحاضرات أون لاين فهذا متاح ومن يريد الحضور الأمر أيضا متاح.
وتابع الغر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن انتظام الدراسة لنهاية "التيرم" والالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا، من أهم قرارات اجتماع اليوم للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.
وأشار الغر، إلى أن هناك قلة قليلة منتظمة في الحضور، خصوصًا الطلبة القريبة من الجامعات، متابعًا: "وفي كل حال، فإننا نقدم الخدمة بالنظامين بما يسمى بالتعليم الهجين، وبناء على رغبة الطالب فهو يختار ما يناسبه".
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