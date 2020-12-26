شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: السلالة الجديدة لكورونا متوقعة والفيروس يتطور كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عوض تاج الدين، أنه من الناحية الطبية العلمية، هذا النوع الجديد من فيروس كورونا متوقع جدا، ومر عام على ظهور فيروس كورونا فى الصين وانتشر فى العالم كله، مضيفا: كل عام يحدث تطور فى الفيروس وتختلف الجينات التى تصيب الإنسان من سنة إلى أخرى.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إن هناك زيادة واضحة فى عدد الحالات، وهذا كان متوقعا فى فصل الشتاء، وهناك زيادة فى عدد الحالات داخل الأسرة الواحدة، وعلى كل المواطنين العمل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والنصائح متكررة، وما زالت كما هي، وكل العالم يؤكد على ضرورة تقليل الاحتكاك بين البشر واتخاذ الإجراءات الوقائية، ولابد أن تستخدم الكمامات داخل المناز فى حالة وجود حالة إصابة بالمنزل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة دى إم سى: لابد أن يلزم المصاب فى حالة إحساسه بالأعراض المنزل لحماية أقاربه فى المنزل وأصدقائه فى العمل والمواصلات أو الدراسة، حتى يتأكد من خلوه من الإصابة، كل العالم يتجه ونحن نتجه معه إلى توفير أكبر عدد من أكبر عدد من اللقاحات المتاحة حتى نستطيع أن نغطى أكبر عدد ممكن من الأشخاص المعرضين للإصابة، ونحاول أن نأتى باللقاح المعتمد والمؤكد من أكبر عدد ممكن من المصادر التى تنتج هذا اللقاح.

وتابع: الأولويات مقننة ومعروفة عالميا ومعتمدة مصريا وهى الدوائر الطبية، وهى التى تتعرض للإصابة ولدينا دوائر داخل هذه الدوائر من العاملين بالمنشآت والمراكز والمؤسسات الطبية، وتليها كبار السن لأنه أكثر عرضة للمضاعفات والتقاط المرض، يليهم من أصيبوا بأمراض مزمنة وكل فئة تصنف على حسب استعدادها للإصابة.