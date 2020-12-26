شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء والبحيرة فى الصدارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح تجاوز 2 مليون و593 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الخميس الماضي.

وأوضح قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن البحيرة تتصدر المحافظات فى عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء يليها الشرقية والقليوبية ثم الجيزة والمنوفية والقاهرة، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج تأتى فى المرتبة العاشرة، وتابع: اللجان المختصة ستفحص المبانى التى سدد ملاكها قيمة جدية التصالح للمقارنة على أرض الواقع.

واستجاب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لشكاوى واستغاثات عدد من المواطنين بمدينة القناطر الخيرية بالقليوبية بسبب وجود كميات من المخلفات والقمامة وسط القمامة والمخلفات بجوار خطوط السكة الحديد وعلى بعض المصارف والترع مما يهدد حياة المواطنين خاصة فى ظل الاجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من خطر إصابة المواطنين بفيروس كورونا المستجد، حيث أجرى شعراوى جولة مفاجئة للمدينة صباح اليوم.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى استعدى على الفور رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية ونائبه، حيث التقى وزير التنمية المحلية عدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ومطالبهم من تدنى مستوى النظافة وتراكم القمامة فى عدد كبير من المناطق بالمدينة وعدم وجود صناديق القمامة بالإضافة إلى الإشغالات.