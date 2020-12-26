الخليج 365: تمكين الشباب أفعال لا شعارات فى عهد الرئيس السيسي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأحد العديد من القضايا، بينها تفاصيل استلام نواب شباب الأحزاب لكارنيهات عضوية البرلمان، وقضاء يوم في مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، فضلا عن تقارير رياضية وفنية وسياسية متنوعة. واقرأ في الخليج 365 أيضا

تمكين الشباب أفعال لا شعارات فى عهد الرئيس السيسينواب تنسيقية شباب الأحزاب خلال استلام الكارنيهات: وصولنا للمجالس النيابية يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة.. ولدينا أجندة تشريعية ورقابية حافلة ولن نكون ديكورا تحت القبة وملفات التعليم والصحة فى مقدمة الاهتمامات يوم فى مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقيةتعيد إحياء تخصصات اندثرت وإدارة خشبة المسرح وتكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية أبرزها.. ومديرة المدرسة: حافز مادى 3000 جنيه شغلهم جاهز بمجرد التخرج الرئيس السيسى يؤكد مواصلة مصر لمساندة الكونغو الديمقراطية والاستمرار فى تقديم كل أوجه الدعم«تشيسكيدى»: نتطلع لتطوير العلاقات الثنائية الوثيقة مع القاهرة ونقدر المساعى المصرية لدعم بلادنا تكليفات رئاسية بخروج بطولة العالم لكرة اليد بأعلى مستوىتسهيل إقراض المنشآت السياحية بفائدة 5 % سنوياً الحكومة: امتحانات الجامعات فى مواعيدها«الأزهر» يحسم الجدل: تحريم تهنئة المسيحيين فكر متشدد لا يمت للإسلام بصلة خريطة مستشفيات «العزل» لمصابى 2020 عام انقلاب موازين صناعة السينما فى هوليوود بسبب كورونا وزيرة التضامن تعلن تنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات في 2000 مدرسة خلال 2020قيادة الدفاع الشعبى تنظم تدريبا عمليا لمواجهة الأزمات بعدة محافظات بروتوكول تعاون بين جهازى تنمية المشروعات و«الخدمة الوطنية»يخدم صغار المربين الراغبين فى إقامة مشروعات للثروة الحيوانية

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