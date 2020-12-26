شكرا لقرائتكم خبر عن ادعوا لهم بالرحمة.. 250 شهيدًا من الأطباء فى الحرب ضد كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا، يقدم أطباء مصر تضحيات كبرى، وخلال تلك المواجهة استشهد أكثر من 250 طبيبا حتى الآن من كل محافظات مصر متأثرين بإصابتهم بكورونا، وذلك بحسب بيانات صادرة عن نقابة الأطباء.

وكانت مصر استقبلت دفعة أولى من لقاح كورونا الصينى وتستهدف الدولة توفير 10 ملايين جرعة بنهاية شهر يونيو المقبل للتطعيم.

وسيكون رأس الفئات الأولى بالتطعيم العاملون فى المنظومة الصحية وهم العاملون بمستشفيات العزل والصدر والحميات والعاملون فى مستشفيات الفرز والطواقم الطبية من مختلف الهيئات والوزرات.

ادعوا لشهداء الجيش الأبيض بالرحمة والمغفرة ولكل ضحايا فيروس كورونا.