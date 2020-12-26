"مصر للطيران" تصدر تنبيها للمسافرين إلى تركيا بشأن تحليل PCR

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نوهت شركة مصر للطيران، لكافة عملائها المسافرين إلى تركيا اعتبارًا من 29 ديسمبر 2020، ضرورة إحضار شهادة تُفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بما لا يزيد عن 72 ساعة قبل وقت الوصول حتى يُسمح لهم بالصعود على الطائرة.
وكتبت شركة مصر للطيران، عبر حسابها بموقع تويتر:" تنويه هام لعملاء مصر للطيران المسافرين إلى إسطنبول اعتبارًا من 29 ديسمبر 2020في ضوء تحديثات السفر الواردة من عدد من الدول التي تُسير إليها مصر للطيران رحلاتها".
وأضافت :"ترجو مصر للطيران من عملائها المسافرين إلى دولة تركيا (إسطنبول) اعتبارًا من مساء يوم 29 ديسمبر 2020 ضرورة إحضارشهادة تُفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بما لا يزيد عن 72 ساعة قبل وقت الوصول حتى يُسمح لهم الصعود على الطائرة ويُستثنى من ذلك القرار الأطفال دون 6 أعوام".
واستطردت:" وتُهيب مصر للطيران بعملائها الالتزام بإجراءات السلامة مثل ارتداء قناع الوجه طوال التواجد في المطارات وعلى متن الطائرة وغيرها من الضوابط الصحية حفاظًا على سلامتهم في جميع الأوقات".
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