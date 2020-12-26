شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن إطلاق قافلة دعوية للأئمة والواعظات بالسودان فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف نظيره، الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني درع الوزارة، كما أهدى درع الوزارة لكل من السفير محمد إلياس محمد سفير دولة السودان الشقيقة بالقاهرة، خالد الشيخ نائب السفير السوداني بالقاهرة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه قد اتفق مع نظيره السوداني على عمل قافلة دعوية مشتركة بين الأئمة المصريين والواعظات المصريات بوزارة الأوقاف مع زملائهم من الأئمة والواعظات بدولة السودان الشقيقة في الفترة من 1- 10 فبراير المقبل بعدد من الولايات بدولة السودان الشقيقة.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح مسجد أولاد دغيم بقرية سيدى عبدالرحمن مركز العلمين بمحافظة مرسى مطروح، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول شهر سبتمبر 2020م (656) مسجدًا حتى تاريخه.