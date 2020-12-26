شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: رئيس الوزراء وافق على عقد مؤتمر "حوار الأديان" مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء على عقد مؤتمر الأوقاف الدولي الحادي والثلاثين تحت عنوان : " حوار الأديان والثقافات " في الفترة من (13 - 14) مارس 2021م ، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية ، بحضور خمسين عالمًا ومفكرًا وكاتبًا ومثقفًا.

وقالت الوزارة فى بيان صحفى اليوم السبت ، إن ذلك يأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أهمية صياغة عمل جماعي مشترك على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب والشقاق ، وبناء على ما عرضه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتوجه الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، بالشكرللدكتور المهندس مصطفى مدبولي ،رئيس مجلس الوزراء على الموافقة على إقامة المؤتمر، مؤكدا أن هذا المؤتمر سيكون مزيجا بين الجلسات الحية الفعلية والجلسات الافتراضية عبر تقنيات التواصل الحديثة ، والمشاركة العلمية من خلال البحوث ، وأوراق العمل المقدمة من المشاركين في هذا المنتدى الحواري.