جهود مكثفة لكشف لغز العثور على شخص مجهول الهوية ملقى بأحد الشوارع بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عثر الأهالي المطرية، على جثة شخص مجهول الهوية ملقى بأحد الشوارع فيما يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات الجريمة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاه في الشارع أمام إحدى العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الخامس من عمره ملقاه أمام أحد العقارات، ويرتدى ملابسه كاملة وعدم وجود أي مستندات تكشف هويته، والمعاينة الجثة تبين خلوها من أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة لتفريغها لكشف غموض وملابسات الحادث.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.