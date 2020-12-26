السيسي يستعرض مخطط مشروعات المزارع السمكية بالتعاون مع الخبرة الأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدي بدين، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض مخطط المشروعات المستقبلية للمزارع السمكية بالتعاون مع الخبرة الأجنبية.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود تنويع التكنولوجيا المطبقة في قطاع الاستزراع السمكي، بالاشتراك مع أرقى الخبرات الأجنبية بهدف زيادة الإنتاج وتلبية الاحتياج المحلي.
ووجّه الرئيس باستكمال كافة أركان الدراسات لتوفير عوامل النجاح وتحقيق النتائج المرجوة للمشروعات المخطط لها، لزيادة الإنتاج وامتلاك القدرة لدعم المسار الوطني لتحقيق الأمن الغذائي، بالتكامل مع المشروعات القائمة ذات الإنتاج والعائد المتميز من المزارع السمكية.
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