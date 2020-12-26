مجلس الوزراء يوافق على عقد مؤتمر الأوقاف "حوار الأديان والثقافات" مارس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عقد مؤتمر الأوقاف الدولي الـ31 تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات" في الفترة من (13 - 14) مارس المقبل، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية، بحضور 50 عالمًا ومفكرًا وكاتبًا ومثقفًا.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم السبت، أن المؤتمر يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أهمية صياغة عمل جماعي مشترك على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية، وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب والشقاق.
ووجّه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالشكر الجزيل لرئيس مجلس الوزراء للموافقة على إقامة المؤتمر.
وأكد وزير الأوقاف أن هذا المؤتمر سيكون مزيجًا بين الجلسات الحية الفعلية والجلسات الافتراضية عبر تقنيات التواصل الحديثة، والمشاركة العلمية من خلال البحوث وأوراق العمل المقدمة من المشاركين.
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