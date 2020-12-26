شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات «الأعلى للجامعات» بشأن الدراسة والامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد الوزير، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقام بجامعة الفيوم بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، وأمين المجلس الدكتور محمد لطيف، ورؤساء الجامعات، السبت، على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية، مع تأكيد أهمية توافر أماكن لعزل الأطفال وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس «كورونا» وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية.

ولفت الوزير إلى أهمية الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس «كورونا»، موجهاً الشكر للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على قرارته الخاصة بإعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية بكامل طاقتها.

كما عرض الدكتور خالد عبدالغفار على رؤساء الجامعات آخر المستجدات التنفيذية المتعلقة بإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة.

من جانبه، تحدث وزير التربية والتعليم حول بنك المعرفة ونشأته وكيفية استفادة الباحث المصري من هذه المكتبة الإلكترونية ودورها في تعزيز مكانة البحث العلمي والأكاديمي بالجامعات المصرية.

كما تناول خطط وزارة التربية والتعليم في تأهيل الطالب وتسليحه بالعلم والتكنولوجيا من خلال استخدام أحدث الأدوات العلمية المتاحة، ووضع أكثر من معيار لقياس قدرات الطلاب التعليمية.

واستمع المجلس للعرض التوضيحي المقدم من بنك المعرفة المصري بشأن نظام إدارة التعليم الإلكتروني، كما استمع المجلس للعرض التقديمي لشركة MKCL بشأن برنامج إدارة الاختبارات الإلكترونية.

ووافق المجلس على توصيات اللجنة المشكلة لتطوير المناهج بالجامعات المصرية المتعلقة بالزيادة السكانية ورفع درجة الوعي والانتماء بين طلاب الجامعات المصرية، كما قرر المجلس تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية.

وفي ضوء الكتاب الوارد من الدكتور وزير التربية والتعليم، قرر المجلس عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب لـ12 عاما في التعليم والاكتفاء في هذا الصدد بتقديم شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم تفيد بأن الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية.

كما قرر المجلس اعتماد قائمة الجامعات الأجنبية المتميزة في تخصصات الصيدلة والطب البشري وطب الأسنان والهندسة والدراسات التقنية ونظم وتكنولوجيا المعلومات والآداب التي سيتم النظر في معادلة الشهادات التي تمنحها تلك الجامعات بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية على أن يتم تطبيق هذا القرار على الطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج اعتبارا من العام الجامعي القادم 2021-2022.

ووافق المجلس، أيضا، على استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى «جامعة الغردقة» مع اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.