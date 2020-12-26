شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول تغلق طريق القصير- قفط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسببت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها سلاسل جبال البحر الأحمر، في إغلاق طريق القصير- قفط، في اتجاه قفط، وتوقفت الحركة المرورية لحين التحسن في الأحوال الجوية.
كانت منطقة سفاجا قد شهدت أمطارا خفيفة إلى متوسطة.
وحذرت «الأرصاد» من تعرض سلاسل جبال البحر الأحمر لأمطار غزيرة.
من جانبه، وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية بإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية .
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